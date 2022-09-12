В акимате посчитали стоимость модернизации системы здравоохранения Алматы

Заместитель акима Алматы Асем Нусупова заявила, что система здравоохранения мегаполиса нуждается в модернизации, развитии и обновлении, сообщает Zakon.kz.

Она уточнила, что до 2025 года прогнозный объем капитальных затрат на модернизацию, развитие и обновление системы здравоохранения составит 222 млрд тенге, из которых доля частных - 102 млрд тенге.

Основной упор будет сделан на развитии сбалансированной сети первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) с единым стандартом работы служб и оказания услуг. Он будет разработан в 2023 году, и мы начнем его внедрение сначала в строящихся поликлиниках, а затем – поэтапно в действующих. Асем Нусупова

С 2023 года, по словам замакима, планируется строительство новых 11 поликлиник с учетом прогноза по приросту населения. Восемь из них планируют завершить к 2025 году.

Начиная с 2023 года, до 2030 года будет поэтапно модернизирована инфраструктура 25 существующих многопрофильных и специализированных стационаров. До 2025 года будет построен новый корпус ЦГКБ на 600 мест, а также модернизированы такие крупные стационары, как 4, 7 городские больницы и два роддома города. Асем Нусупова

По ее данным, до 2025 года будет реализован проект многопрофильной больницы на 200 коек в Медеуском районе, который планируется осуществить за счет частных инвестиций в рамках ГЧП; до 2030 года будет построена больница на 500 коек в Алатауском районе, а также планируется строительство онкологического центра на 250 коек в Медеуском районе.

Замакима отметила, что с 2023 года планируется поэтапная переподготовка среднего медперсонала, врачей по приоритетным направлениям с ежегодным охватом не менее 3500 специалистов; руководители практического здравоохранения пройдут обучение менеджменту - поэтапно, 560 человек до 2030 года.

Кроме того, совместно с Фондом социального медицинского страхования с 2023 года будет усилена работа по повышению эффективности распределения госзаказа среди государственных и частных клиник. Это позволит равномерно распределить нагрузку между медицинскими организациями города и оптимизировать кадровые ресурсы.

Будет продолжена работа по вовлечению незастрахованных слоев населения в систему и развитию стимулов для добровольного страхования. Сегодня, к сожалению, это цифра равна 380 тыс. человек и это порядка 40% от экономически активного населения. Наша задача – чтобы данная цифра была управляемой и в среднесрочном периоде находилась в пределах естественного уровня безработицы. Асем Нусупова

5 сентября вступили в силу изменения Закон РК "Об обязательном социальном медицинском страховании". Теперь, чтобы стать участником системы ОСМС, не обязательно оплачивать взносы именно за прошедшие 12 месяцев, можно оплатить 12 будущих месяцев и быть застрахованным на весь год.