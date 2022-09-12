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Впервые в истории немецкого футбола в лидеры Бундеслиги вышел "Унион"

Футбол Германия Лидер Фото: Instagram/1.fcunion
Один из старейших футбольных клубов Германии "Унион Берлин" сенсационно возглавил турнирную таблицу немецкого чемпионата. После шести стартовых туров Бундеслиги скромный коллектив идет на первом месте, опережая многих грандов, сообщает Zakon.kz.

11 сентября берлинская дружина обыграла "Кельн" – 1:0, что позволило ей выйти на первую строчку чемпионата с 14 очками. Главные и неизменные фавориты Бундеслиги – "Бавария", "Боруссия" и многие другие команды отстают от "Униона" на несколько баллов.

Главными достижениями клуба "Унион" являются победы в Кубке ГДР 1968 года и финале Кубка Германии в 2001 году. В сезоне 2018/19, берлинцы завоевали право играть в Бундеслиге, а спустя два года добрались до пятого места в главном немецком первенстве.

Также нужно отметить, что "Унион" ровно 100 лет назад становился серебряным призером чемпионата Германии.

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Куандык Шынасилов
Германия
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