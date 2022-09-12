Впервые в истории немецкого футбола в лидеры Бундеслиги вышел "Унион"
11 сентября берлинская дружина обыграла "Кельн" – 1:0, что позволило ей выйти на первую строчку чемпионата с 14 очками. Главные и неизменные фавориты Бундеслиги – "Бавария", "Боруссия" и многие другие команды отстают от "Униона" на несколько баллов.
Главными достижениями клуба "Унион" являются победы в Кубке ГДР 1968 года и финале Кубка Германии в 2001 году. В сезоне 2018/19, берлинцы завоевали право играть в Бундеслиге, а спустя два года добрались до пятого места в главном немецком первенстве.
Также нужно отметить, что "Унион" ровно 100 лет назад становился серебряным призером чемпионата Германии.
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