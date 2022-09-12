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Мусороперерабатывающий завод построят под Алматы

Мусороперерабатывающий завод построят под Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматинской области построят мусороперерабатывающий завод, сообщает Zakon.kz.
На полигоне твердых бытовых отходов Илийского района запланировано строительство мусороперерабатывающего завода полного цикла, – говорится в документе "Программа развития Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года".

Также планируется строительство нового полигона в селе Акбастау Енбекшиказахского района и комплексных мусороперегрузочных площадок в селе Ават Талгарского района и в Конаеве.

Мусорный завод, который уже работает в Алматы, перерабатывает 1,5 тыс. тонн отходов ежедневно.

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Анастасия Стативкина
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