Мусороперерабатывающий завод построят под Алматы

В Алматинской области построят мусороперерабатывающий завод, сообщает Zakon.kz.

На полигоне твердых бытовых отходов Илийского района запланировано строительство мусороперерабатывающего завода полного цикла, – говорится в документе "Программа развития Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года".

Также планируется строительство нового полигона в селе Акбастау Енбекшиказахского района и комплексных мусороперегрузочных площадок в селе Ават Талгарского района и в Конаеве.

Мусорный завод, который уже работает в Алматы, перерабатывает 1,5 тыс. тонн отходов ежедневно.