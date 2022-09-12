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Доллар подешевел на торгах 12 сентября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 471,99 тенге, снизившись на 1,25 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,79 тенге (-0,01).

Торгов по китайскому юаню не проводилось в связи с отмечанием в Китайской Народной Республике 10-12 сентября Праздника середины осени. Нацбанк установил курс юаня в 68,37 тенге.

Торгов по евро также не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 477,37 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474-478 тенге, евро – по 477-485 тенге, российские рубли – по 7,2-7,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 12 сентября.

Так, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,4%, до 91,56 доллара за баррель.

Нефть марки WTI подешевела на 1,5%, до 85,45 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
KASE
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