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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 13 сентября

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 13 сентября Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды на 13 сентября 2022 года – в стране ожидаются мокрый снег, дожди, гроза и туман, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на северо-западе прогнозируют дожди, на западе – с грозой, ночью на севере, в горных районах востока, юго-востока пройдут дожди и мокрый снег.

По Казахстану ожидается усиление ветра до 15-23 м/с, днем на западе – с пыльной бурей. На севере, северо-западе, в центре страны ночью и утром прогнозируют туман.РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на большей части Кызылординской, Туркестанской областей, в центре Карагандинской области, на западе Атырауской области, высокая пожарная опасность – на юге Костанайской области.

Также синоптики сообщили, что заморозки до -3°C ожидаются ночью на северо-востоке Акмолинской области, заморозки -1...-3°C на поверхности почвы ночью – на севере Костанайской, Актюбинской областей, на северо-востоке Северо-Казахстанской области, на юго-западе, востоке Павлодарской области, на севере, в центре Карагандинской области, на востоке Восточно-Казахстанской области, на западе Абайской области.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13-15 сентября 2022 года.

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Динара Халдарова
Казгидромет Казахстан
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