Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве рассказал, какие страны инвестируют в экономику Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил Айбек Смадияров, традиционно крупными инвесторами являются страны Европы.

В последнее время интерес проявляется у арабских стран. У стран СНГ также есть интерес для инвестирования, – уточнил он.

Как подчеркнул официальный представитель МИД РК, казахстанские власти работают практически со всеми странами мира.

География очень широкая. Казахстан открывает свои границы для иностранцев. Есть такая идея (о запуске инвестиционных виз. – Прим. ред.), когда на практике крупные инвесторы, вкладывающие капитал в нашу страну, будут иметь какие-то привилегии в плане нахождения и беспрепятственного пересечения границ. Айбек Смадияров

Это, по его словам, очень хорошая и своевременная практика.

10 сентября в цифровом офисе правительства прошло очередное заседание инвестиционного штаба, в ходе которого стало известно, что Казахстан ведет переговоры с 51 зарубежной компанией для локализации производства.