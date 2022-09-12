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Норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования снизится с 1 октября

снижается порог для беспошлинного ввоза товаров в Казахстан Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В странах ЕАЭС с 1 октября 2022 года стоимостная норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных посылках, будет составлять 200 евро, сообщает Zakon.kz.

Эта же норма действовала до 31 марта 2022 года.

Затем решением Совета Евразийской экономической комиссии "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования" стоимостные пороги беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, доставляемых на таможенную территорию ЕАЭС, были повышены с 200 евро до 1 тыс. евро.

Действие этой нормы является действительным до 1 октября 2022 года, после этой даты снова можно будет ввозить или получать в посылках товары беспошлинно на сумму, не превышающую 200 евро. При этом весовой порог остается прежним – до 31 кг.

В случае превышения суммы ввозимых и пересылаемых товаров они будут облагаться таможенными платежами по таможенной декларации.

Согласно документу, таможенные платежи составят 15% от стоимости товара, но не менее 2 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной или весовой нормы.

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Лариса Черненко
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