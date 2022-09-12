Норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования снизится с 1 октября
Эта же норма действовала до 31 марта 2022 года.
Затем решением Совета Евразийской экономической комиссии "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования" стоимостные пороги беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, доставляемых на таможенную территорию ЕАЭС, были повышены с 200 евро до 1 тыс. евро.
Действие этой нормы является действительным до 1 октября 2022 года, после этой даты снова можно будет ввозить или получать в посылках товары беспошлинно на сумму, не превышающую 200 евро. При этом весовой порог остается прежним – до 31 кг.
В случае превышения суммы ввозимых и пересылаемых товаров они будут облагаться таможенными платежами по таможенной декларации.
Согласно документу, таможенные платежи составят 15% от стоимости товара, но не менее 2 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной или весовой нормы.