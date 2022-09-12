Жители Актау устали сидеть на "нефтяной игле"

Жители Актау составили специальную петицию о развитии туризма в городе. Они отмечают, что "нефть – это проклятие для Мангистау". За два дня ее подписали 1550 человек, сообщает Zakon.kz.

В документе автор обращается к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву.

Мы живем в морском городе, но, к сожалению, у жителей такого ощущения нет. В городе всего два облагороженных участка, – говорится в петиции.

Один из вопросов к чиновникам – "Почему наш город не развивает побережье, как это делается в Дубае, Турции, Грузии, Азербайджане?"

В городе пора что-то менять. Необходимо благоустраивать набережную, строить там новые прогулочные зоны, зоны отдыха, современные пятизвездочные отели, места общественного притяжения горожан и туристов, аквапарки, спортивные зоны, яхтенные марины, пирсы, детские и спортивные площадки, беговые и велодорожки и т.д., – сказано в публикации.

Жительница города уверена, что если сделать набережную "фишкой" города, то появится возможность привлекать туристов.

В город потекут деньги туристов и инвесторов. Мы наконец-то сможем слезть с "нефтяной иглы", открыть новые рабочие места, зарабатывать на сервисе, сделать наш Актау туристической столицей Казахстана.

Кроме того, поводом для петиции стало обращение группы тренеров и родителей спортивного комплекса "Каспий", которые противятся тому, что их аварийное здание снесут, а на его месте построят туристический кластер.

В СМИ, по словам автора, уже отмечалось, что взамен на побережье моря будет построен современный стадион на 8 тыс. мест.

Нам нужно очистить свое сознание и понять, что нефть – это проклятие для Мангистау. Нам пора отходить от нефтянки, перестать обучать студентов этой профессии, а ориентироваться на туризм и сервис, как в Турции. Я уверена, что так мы станем более конкурентоспособными, появятся тысячи новых возможностей для заработка, а самое главное, наш Актау наконец-то перестанет быть "совковым" городом, а станет настоящей жемчужиной Каспийского моря. Я за развитие туризма в Актау! – говорится в заключении.