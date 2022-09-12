В Алматы 30 пригородных маршрутов запустят к 2024 году
Согласно программе развития города Алматы, это приведет к доступности общественного транспорта. Так, алматинцы в перспективе смогут отказаться от личного автомобиля.
Также введут в эксплуатацию 4 транспортно-пересадочных хаба с перехватывающими парковками и подвозящими маршрутами из агломерации:
хаб Батыс (рынок Барлык), ожидаемый срок реализации 2026-2027 годы.
хаб Райымбек Батыра (Алматы-2);
хаб Алматы-3 (новая станция в поселке Боралдай);
хаб Восточные ворота (Кульджинка).
Жители пригородов и густонаселенных районов Наурызбайского и Алатауского районов смогут беспрепятственно добраться в центр города.
Между собой свяжут два новых автовокзала – «Батыс» и «Восточные ворота». В результате от западной до восточной границы города можно будет доехать на магистральном общественном транспорте.
В планах интегрировать пригородные маршруты в единое тарифное меню, а также решить вопросы с их субсидированием, в том числе с денег республиканского и областного бюджетов.