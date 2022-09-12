В Алматы 30 пригородных маршрутов запустят к 2024 году

Запуск 30 новых магистральных пригородных маршрутов планируют к 2024 году. Они будут связаны с действующими 22 маршрутами и новыми транспортно-пересадочными узлами на всех направлениях, сообщает Zakon.kz.

Согласно программе развития города Алматы, это приведет к доступности общественного транспорта. Так, алматинцы в перспективе смогут отказаться от личного автомобиля.

Также введут в эксплуатацию 4 транспортно-пересадочных хаба с перехватывающими парковками и подвозящими маршрутами из агломерации:

хаб Батыс (рынок Барлык), ожидаемый срок реализации 2026-2027 годы.

хаб Райымбек Батыра (Алматы-2);

хаб Алматы-3 (новая станция в поселке Боралдай);

хаб Восточные ворота (Кульджинка).

Жители пригородов и густонаселенных районов Наурызбайского и Алатауского районов смогут беспрепятственно добраться в центр города.

Между собой свяжут два новых автовокзала – «Батыс» и «Восточные ворота». В результате от западной до восточной границы города можно будет доехать на магистральном общественном транспорте.

В планах интегрировать пригородные маршруты в единое тарифное меню, а также решить вопросы с их субсидированием, в том числе с денег республиканского и областного бюджетов.