В акимате Алматы объяснили причины пробок на въезде в город

12 сентября в ходе заседания ХXV сессии городского маслихата была утверждена программа развития Алматы. Одним из основных пунктов документа является потребность в реконструкции магистральных дорог, сообщает Zakon.kz.

В Алматы имеется всего семь основных въездных магистралей, из них: пять дорог – республиканского значения (Талгарский тракт, Кульджинский тракт, трасса Алматы – Конаев, трасса Алматы – Бишкек, верхняя Каскеленская трасса), две дороги областного значения (трасса Боралдай – станция Шамалган, Илийский тракт).

Среди них основные въездные транспортные артерии – это трассы на Бишкек, Конаев и Кульджинский тракт. Каждая ежедневно пропускает около 40 тыс. машин, совокупно – порядка 120 тыс. Фактический трафик составляет 230 тыс. машин. Это существенно превышает возможности для пропуска, – сказано в сообщении.

Для решения подобной ситуации идет пробивка магистральных улиц до Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД).

Прогнозируется, что объем грузов, перевозимых автомобильным транспортом в зоне БАКАД, к 2038 году вырастет на 87% и составит 35,9 млн тонн.

Как следует из программы, пробиваемые радиальные дороги должны будут соединить крупные транспортные артерии города с БАКАД. Но проблемой остаются старые участки двухполосных дорог.

Уже сегодня это приводит к тому, что на въезде/выезде из города ежедневно наблюдаются километровые пробки, формируется нагрузка на внутренние городские дороги. В результате срываются графики маршрутов общественного транспорта, оказывается негативное влияние на воздушный бассейн и затрачивается большее количество времени жителей пригородной зоны и самого города, – говорится в программе.

В заключении сказано, что необходимо довести въездные магистрали до требуемых параметров (на участках вдоль Талгарского тракта, Кульджинском тракте, Каскеленской трассе, трассе Боралдай – станция Шамалган).