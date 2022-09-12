46 случаев столкновения самолетов с птицами зафиксировано в Казахстане

Авиационной администрацией РК совместно с Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР РК) организовано оперативное совещание, где обсуждался вопрос участившихся столкновений воздушных судов с птицами, передает Zakon.kz.

Отмечается, что наиболее неблагоприятная орнитологическая обстановка наблюдается в аэропорту Алматы.

По словам экспертов, столкновения с птицами носят сезонный характер, обусловленный миграционной активностью птиц весной и осенью, а также активностью в теплый период года. Ежегодно максимальное количество столкновений приходится на июль или август.

Полностью исключить столкновение птиц невозможно, но этот риск может быть минимизирован, считают в администрации. При проведении сертификационных обследований и инспекционных проверок Авиационная администрация Казахстана проверяет аэропорты на предмет соблюдения эксплуатантами аэропортов требований национального законодательства. В частности, отпугивание птиц с применением пиротехнических средств, газовых пушек, биоакустических устройств, лазеров и прочих средств, а также уведомление диспетчеров по обслуживанию воздушного движения о перелетах птиц. Пресс-служба МИИР РК

По итогам совещания представители местных исполнительных органов выразили готовность оказать содействие в решении озвученных проблем и оперативно наладить взаимодействие с аэропортом.

Работа в этом направлении ведется. При этом сдерживающим фактором по ликвидации незаконных объектов является отсутствие соответствующего финансирования из бюджета, – отметили в акимате города Алматы.

Также рекомендовано ускорить работу по ликвидации незаконных объектов, привлекающих птиц в районе аэропортов, и увеличить финансирование на эти цели.

Вопрос находится на контроле ведомства.

27 августа, а также в ночь с 28 на 29 августа, птицы залетали в двигатели самолетов Air Astana.