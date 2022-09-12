46 случаев столкновения самолетов с птицами зафиксировано в Казахстане
Отмечается, что наиболее неблагоприятная орнитологическая обстановка наблюдается в аэропорту Алматы.
По словам экспертов, столкновения с птицами носят сезонный характер, обусловленный миграционной активностью птиц весной и осенью, а также активностью в теплый период года. Ежегодно максимальное количество столкновений приходится на июль или август.
Полностью исключить столкновение птиц невозможно, но этот риск может быть минимизирован, считают в администрации. При проведении сертификационных обследований и инспекционных проверок Авиационная администрация Казахстана проверяет аэропорты на предмет соблюдения эксплуатантами аэропортов требований национального законодательства. В частности, отпугивание птиц с применением пиротехнических средств, газовых пушек, биоакустических устройств, лазеров и прочих средств, а также уведомление диспетчеров по обслуживанию воздушного движения о перелетах птиц. Пресс-служба МИИР РК
По итогам совещания представители местных исполнительных органов выразили готовность оказать содействие в решении озвученных проблем и оперативно наладить взаимодействие с аэропортом.
Работа в этом направлении ведется. При этом сдерживающим фактором по ликвидации незаконных объектов является отсутствие соответствующего финансирования из бюджета, – отметили в акимате города Алматы.
Также рекомендовано ускорить работу по ликвидации незаконных объектов, привлекающих птиц в районе аэропортов, и увеличить финансирование на эти цели.
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Вопрос находится на контроле ведомства.
27 августа, а также в ночь с 28 на 29 августа, птицы залетали в двигатели самолетов Air Astana.