В казахстанский прокат вышел фильм "Дед" с Владимиром Толоконниковым в главной роли

Фильм "Дед" – дебютная работа режиссера Алексея Шемеса. Сценарий писался специально под Владимира Толоконникова. Это его последняя главная роль в кино, сообщает Zakon.kz.

"Дед" – социально-криминальная драма с нотками артхауса, история, созданная на основе реальных событий. В качестве сценариста, режиссера и продюсера картины выступил казахстанский и российский актер и режиссер Алексей Шемес.

Эта жизненная история, произошедшая примерно 20 лет назад, запала мне своей несправедливостью. В роли главного героя – деда, я сразу видел исключительно Владимира Толоконникова. Это моя дебютная работа, весь съемочный процесс занял всего 15 дней, а вся остальная работа – пять лет. Съемки начались еще в 2013 году. Из-за недостатка финансирования фильм был готов лишь в 2018 году. А в прокат картину удалось запустить только в сентябре 2022-го. Алексей Шемес

Фото: Из личного архива Алексей Шемеса

В состав съемочной группы вошли профессионалы из нескольких стран СНГ — Грузии, Казахстана, России, а также из Украины.

Фильм собрал на кинофестивале "Киношок-2018" четыре приза: за лучшую режиссуру в полнометражном фильме, за лучшую мужскую роль (В. Толоконников, посмертно), приз кинопрессы и приз зрительских симпатий.

Основные съемки проходили в Украине под Киевом и в самом городе.

Мне было легко работать с Владимиром Толоконниковым, мы же дружили. Конечно, не обошлось без притирок. Скорей всего, Владимиру Алексеевичу было непривычно видеть меня по ту сторону, в роли режиссера. Мы на второй, третий день съемок слегка повздорили, а потом он сказал, что будет слушаться меня и будет делать все, что я скажу. И дальше весь съемочный процесс шел как по маслу. Я вообще заметил, что с друзьями было работать тяжелее, потому что они не воспринимали меня как режиссера, – поделился воспоминаниями о Владимире Толоконникове режиссер Алексей Шемес.