В казахстанский прокат вышел фильм "Дед" с Владимиром Толоконниковым в главной роли
"Дед" – социально-криминальная драма с нотками артхауса, история, созданная на основе реальных событий. В качестве сценариста, режиссера и продюсера картины выступил казахстанский и российский актер и режиссер Алексей Шемес.
Эта жизненная история, произошедшая примерно 20 лет назад, запала мне своей несправедливостью. В роли главного героя – деда, я сразу видел исключительно Владимира Толоконникова. Это моя дебютная работа, весь съемочный процесс занял всего 15 дней, а вся остальная работа – пять лет. Съемки начались еще в 2013 году. Из-за недостатка финансирования фильм был готов лишь в 2018 году. А в прокат картину удалось запустить только в сентябре 2022-го.Алексей Шемес
Фото: Из личного архива Алексей Шемеса
Фильм собрал на кинофестивале "Киношок-2018" четыре приза: за лучшую режиссуру в полнометражном фильме, за лучшую мужскую роль (В. Толоконников, посмертно), приз кинопрессы и приз зрительских симпатий.
Основные съемки проходили в Украине под Киевом и в самом городе.
Мне было легко работать с Владимиром Толоконниковым, мы же дружили. Конечно, не обошлось без притирок. Скорей всего, Владимиру Алексеевичу было непривычно видеть меня по ту сторону, в роли режиссера. Мы на второй, третий день съемок слегка повздорили, а потом он сказал, что будет слушаться меня и будет делать все, что я скажу. И дальше весь съемочный процесс шел как по маслу. Я вообще заметил, что с друзьями было работать тяжелее, потому что они не воспринимали меня как режиссера, – поделился воспоминаниями о Владимире Толоконникове режиссер Алексей Шемес.
Владимир Алексеевич Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате (Алматы), умер 16 июля 2017 года в Москве. Советский, российский и казахстанский актер театра и кино. Заслуженный артист Казахской ССР.
Широкую любовь зрителя и известность Толоконников получил после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" и сериала "Перекресток".
Актер снимался также в таких картинах, как: "Облако-рай", "Мечты идиота", "Небо в алмазах", "Тот, кто нежнее", "Хоттабыч", "Паршивые овцы" и другие.
Стоит отметить, что роль Шарикова принесла Владимиру Толоконникову государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых, а картина "Хоттабыч" — кинонаграду MTV-2007 в номинации "Лучшая комедийная роль".
Актер удостоен звания заслуженного артиста Казахской ССР.
В 2009 году его наградили российским орденом Дружбы.