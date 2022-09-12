Туман, гроза и заморозки ожидаются в Казахстане во вторник

Штормовое предупреждение объявлено в городе Нур-Султане и 13 областях страны на 13 сентября, сообщает Zakon.kz.

В Нур-Султане ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

На северо-западе Акмолинской области ожидается мокрый снег, На севере, востоке области ночью и утром ожидается туман. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.

Днем на юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью на западе, юге, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Актюбинской области ветер юго-восточный на юго-западе области ожидаются порывы 18 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

Днем на западе, юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Ночью на севере, в центре области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью на западе Абайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

На западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на западе области 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 3 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на юго-западе Павлодарской области ожидается туман. На юго-западе, востоке области ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. В Павлодаре ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

Ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

Днем в горных районах на севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане утром и днем 14 сентября ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.