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Казахстанский борец вышел в полуфинал ЧМ в Сербии

спортсмен Фото: olympic.kz
Казахстанский борец греко-римского стиля Айдос Султангали вышел в полуфинал Чемпионата мира в Белграде, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет пресс-служба Национального олимпийского комитета, спортсмен поборется за путевку в финал в весовой категории до 60 кг.

В четвертьфинале Султангали оказался сильнее Лиго Цао. В 1/2 финала он встретится с Жоламаном Шаршенбековым (Кыргызстан).

В июне 2021 года казахстанец привез "серебро" с Международного турнира по греко-римской борьбе, который проходил в Турции.

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