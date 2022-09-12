Казахстанский борец вышел в полуфинал ЧМ в Сербии
Фото: olympic.kz
Казахстанский борец греко-римского стиля Айдос Султангали вышел в полуфинал Чемпионата мира в Белграде, сообщает Zakon.kz.
Как уточняет пресс-служба Национального олимпийского комитета, спортсмен поборется за путевку в финал в весовой категории до 60 кг.
В четвертьфинале Султангали оказался сильнее Лиго Цао. В 1/2 финала он встретится с Жоламаном Шаршенбековым (Кыргызстан).
В июне 2021 года казахстанец привез "серебро" с Международного турнира по греко-римской борьбе, который проходил в Турции.
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