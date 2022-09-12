В Туркестане 8-летний мальчик проткнул ногу штырем от забора
Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел поздно вечером 10 сентября. Очевидцы обратились в аварийно-спасательную службу, сообщает Zakon.kz.
По прибытии на место было установлено, что ребенок 2014 года рождения попал в забор. В 22:34 ногу вызволили, а мальчика передали медработникам. В спасательных работах были задействованы пять сотрудников ДЧС Туркестанской области и одна единица техники. Пресс-служба Департамента по ЧС Туркестанской области
В настоящее время состояние ребенка стабильное.
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