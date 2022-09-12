Ситуация в Украине: В пяти областях страны перебои с электроэнергией, Киев призвал ввести санкции против банков Турции
Зеленский в интервью CNN заявил, что не видит никакого желания со стороны России быть конструктивными.
Переговорной перспективы для встречи Путина и Зеленского не усматривается, предпосылки для такого общения отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В России состоялись парламентские выборы. В Кремле считают, что их итоги можно воспринимать в том числе и как поддержку действиям властей по проведению "спецоперации" в Украине, также заявил Песков.
США координируют ВСУ по расположению критически важных объектов Запорожской АЭС, чтобы их обстрелы не прекращались – секретарь Совбеза РФ Патрушев.
Глава МАГАТЭ начал консультации с Киевом и Москвой о создании вокруг ЗАЭС зоны ядерной и физической безопасности.
Муниципальные депутаты Москвы и Санкт-Петербурга потребовали отправить президента РФ Владимира Путина в отставку.
Турция изучает призывы Киева ввести санкции против ее банков за сотрудничество с Россией.