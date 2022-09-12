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Ситуация в Украине: В пяти областях страны перебои с электроэнергией, Киев призвал ввести санкции против банков Турции

Киев Фото: pixabay
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своих соцсетях о полном или частичном отключении света в ряде украинских областей, сообщает Zakon.kz.

  • Зеленский в интервью CNN заявил, что не видит никакого желания со стороны России быть конструктивными.

  • Переговорной перспективы для встречи Путина и Зеленского не усматривается, предпосылки для такого общения отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

  • В России состоялись парламентские выборы. В Кремле считают, что их итоги можно воспринимать в том числе и как поддержку действиям властей по проведению "спецоперации" в Украине, также заявил Песков.

  • США координируют ВСУ по расположению критически важных объектов Запорожской АЭС, чтобы их обстрелы не прекращались – секретарь Совбеза РФ Патрушев.

  • Глава МАГАТЭ начал консультации с Киевом и Москвой о создании вокруг ЗАЭС зоны ядерной и физической безопасности.

  • Муниципальные депутаты Москвы и Санкт-Петербурга потребовали отправить президента РФ Владимира Путина в отставку.

  • Турция изучает призывы Киева ввести санкции против ее банков за сотрудничество с Россией.

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