Актюбинцы столкнулись с дефицитом сжиженного газа

Почти на всех газозаправочных станциях города висит объявление "газ по талонам". Люди утверждают, что купить топливо за наличные практически невозможно, сообщает Zakon.kz.

В регионе насчитывается более 50 тыс. авто на газу. Ежемесячно области требуется 13,5 тыс. тонн газа. Топливом регион обеспечивает себя сам.

Я весь город объездил, газа нет. Ноль! На многих заправках написано, что по талонам отпускают, а на самом деле по 60-70 тенге продают, накручивают цены, – рассказал житель города Актобе телеканалу "Астана".

Как уточняется, из-за начавшегося ремонта на других заводах Министерство энергетики перераспределило объемы. Заявленное количество сжиженного газа не утвердили, в итоге на сентябрь регион недополучил 3 тыс. тонн топлива.

Выработка объема есть, но уменьшается объем. Допустим, СНПС выпускает 8 тыс. тонн газа, в связи с ремонтом можем максимум 6 тыс. Если сейчас не провести ремонт, то зимой прекратилась бы выработка газа. Руководитель Управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Ержан Муздыбаев

Отмечается, что дополнительно в регион направили почти тысячу тонн топлива. Однако объемы поставок должны были быть больше, считают отраслевые эксперты. Так, "Казахойл" выделил для Актюбинской области около 700 тонн газа. В итоге до потребителя дойдет только половина всего объема. Вторую половину Министерство энергетики решило отдать Кызылординской области.

Я думаю, что это очень неправильно, потому что Кызылорда не будет автовозом от нас брать, и, скорее всего, они просто-напросто реализуют его здесь по завышенной цене. Председатель Ассоциации поставщиков сжиженного газа по Актюбинской области Алтынай Муханова

Чиновники заверили – проблема решится в октябре, когда закончится ремонт на заводах. Областное управление также направило письмо в Минэнерго с просьбой увеличить объемы поставок.