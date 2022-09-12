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В Алматы полицейские нашли потерявшегося мальчика с особенностями развития

рация Фото: Zakon.kz
Мама 14-летнего Алиаскара Давлетова обратилась полицию в 19:00. Она рассказала, что ребенок вышел из магазина, расположенного на пересечении улиц Айманова и Кабанбай батыра, когда она покупала продукты, и потерялся, сообщает Zakon.kz.

Известно, что у мальчика психическое расстройство аутического спектра.

На поиск Алиаскара были незамедлительно ориентированы максимальные силы полиции: участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники криминальной полиции. Они в первую очередь проверили версию мамы мальчика, которая подозревала, что ее сына насильно увезли на черной машине. В числе первых действий были изучены системы видеонаблюдения города. Ребенок нашелся. Начальник Управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков

Мальчика узнали полицейские, которые несли службу на стационарном посту, что на пересечении пр. Толе би и ул. Момышулы.

Вскоре его передадут родителям.

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