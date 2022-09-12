Два легких способа, чтобы избавиться от синдрома жертвы

Психолог Юлия Баган рассказала, что этот синдром формируется с детства, когда человек может получать внимание и любовь от значимых людей только тогда, когда он не здоров или с ним что-то случалось, сообщает Zakon.kz.

Специалист отметила, что синдром жертвы — это заученная попытка привлечь к себе внимание. Она уверяет, что вместо того, чтобы получить любовь или увидеть свою ценность в глазах других людей человек их "требует через жертвенную позицию".

Есть два простых упражнения. Первое — выписать все возможные и невозможные, известные и неизвестные способы, как вы можете самостоятельно себе дать то чувство любви значимости признания ценности и начать это реализовывать, — рассказала психолог беседе с 5-tv.ru.

Второй способ — сделать акцент внимания на том, что мир по умолчанию вас видит. У примеру, принес официант кофе и посмотрел вам в глаза, назвав по имени, то это уже знак, что "мир вас видит".

Именно такими маленькими шагами выстлана дорога в изобильную жизнь, где, действительно, мир вас давно уже признал, видит и любит. Вам остается только поверить в это. Юлия Баган

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.