В Британии набирают охранников для мяса из-за всплеска краж

Власти графства Беркшир связывают рост воровства дорогой мясной продукции с повышением цен на продукты питания на фоне пандемии и конфликта в Украине, сообщает Zakon.kz.

По словам представителя администрации графства Робина Баньяна, сильнее всего пострадали такие крупные супермаркеты города, как Waitrose и Marks & Spencer Food.

Как отмечается, в городке Мейденхеде каждую неделю пропадало до 450 кг свежего мяса, что равносильно убыткам в 1000 фунтов. Потому представителям супермаркетов пришлось специально нанимать сотрудников, которые будут охранять именно дорогие мясные блюда.

Эта проблема существует уже много лет, и мы наблюдаем ее резкий всплеск. Это очень важный вопрос, который, к сожалению, не исчезнет, — цитирует издание Metro представителя администрации.