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В Британии набирают охранников для мяса из-за всплеска краж

разделка Фото: Zakon.kz
Власти графства Беркшир связывают рост воровства дорогой мясной продукции с повышением цен на продукты питания на фоне пандемии и конфликта в Украине, сообщает Zakon.kz.

По словам представителя администрации графства Робина Баньяна, сильнее всего пострадали такие крупные супермаркеты города, как Waitrose и Marks & Spencer Food.

Как отмечается, в городке Мейденхеде каждую неделю пропадало до 450 кг свежего мяса, что равносильно убыткам в 1000 фунтов. Потому представителям супермаркетов пришлось специально нанимать сотрудников, которые будут охранять именно дорогие мясные блюда.

Эта проблема существует уже много лет, и мы наблюдаем ее резкий всплеск. Это очень важный вопрос, который, к сожалению, не исчезнет, — цитирует издание Metro представителя администрации.

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