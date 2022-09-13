Просили кушать и спали в лесу: в Уральске нашли пропавших воспитанников детдома

На поимки мальчиков 14 и 9 лет полицейские и волонтеры потратили более двух суток. Об их исчезновении сообщила воспитатель, когда ее самостоятельные поиски оказались безуспешными, сообщает Zakon.kz.

Сотрудница, отмечает телеканал "Астана", отрицает конфликт с детьми.

Взаимоотношения с воспитателем-мамой у ребенка хорошие были, ребенок был открытый. А рядом с ним маленький Коля, думаю, пошел с ним из интереса, может, хотел выйти в город в субботний день. Может ребята слышали, что в выходные будет отмечаться день города. Директор КГУ "Областная детская деревня семейного типа" Разия Суюнчалиева

Нашли беглецов спустя двое суток в дачном массиве. Оба живы и здоровы.

Питались продуктами, которые им давали жители дачного массива, то есть дети ходили по домам и просили покушать. Ночевали в лесу. Замначальника МПС УП города Уральска Мадина Куспанова

Как уточняется, при мальчиках найдены вещи, которые числились краденными. Теперь полиции предстоит выяснить обстоятельства, которые привели к побегу детей. Сирот поставили на учет. Отмечается, что родители подростков лишены родительских прав.

Ранее сообщалось, что двое воспитанников детского дома 10 сентября около 12:30 вышли из областной детской деревни семейного типа в неизвестном направлении и пропалив неизвестном направлении и пропали.