Железные наконечники для стрел времен Золотой Орды найдены в Башкортостане

Артефакты XIII-XIV веков были найдены на одной из самых высоких скальных площадок, которые возвышаются над водопадом Гадельша, сообщает Zakon.kz.

Археологи предполагают, что наконечники принадлежали одному колчанному набору и использовались в зависимости от ситуации: для поражения живой силы или легкой брони.

Допускается вероятность того, что произошла короткая перестрелка, в ходе которой стрелы могли быть выпущены из скальной площадки напротив места обнаружения, — рассказал изданию "Башинформ" археолог и держатель открытого листа Рамиль Насретдинов.

Также предполагается, что место находки использовалось в ритуальных целях.