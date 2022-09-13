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Железные наконечники для стрел времен Золотой Орды найдены в Башкортостане

раскопки Фото: pixabay
Артефакты XIII-XIV веков были найдены на одной из самых высоких скальных площадок, которые возвышаются над водопадом Гадельша, сообщает Zakon.kz.

Археологи предполагают, что наконечники принадлежали одному колчанному набору и использовались в зависимости от ситуации: для поражения живой силы или легкой брони.

Допускается вероятность того, что произошла короткая перестрелка, в ходе которой стрелы могли быть выпущены из скальной площадки напротив места обнаружения, — рассказал изданию "Башинформ" археолог и держатель открытого листа Рамиль Насретдинов.

Также предполагается, что место находки использовалось в ритуальных целях.

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