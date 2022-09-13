Высокий уровень инфляции прогнозируют в Испании

Центральный банк страны опубликовал документ, в котором спрогнозировал замедление экономической активности и высокий уровень инфляции, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, "ожидается, что экономическая активность замедлится из-за тех же потрясений, которые влияют на глобальные и европейские перспективы (инфляция, неопределенность, энергетический кризис, ужесточение финансовых условий)".

Высокий уровень инфляции сохранится дольше, чем предполагалось, - цитирует ТАСС Центробанк.

Сообщается, что инфляция в королевстве в июле достигла 10,8% - самого высокого показателя с 1984 года. В частности, в стране наблюдался рост цен на электроэнергию, газ, одежду и обувь, продукты питания и безалкогольные напитки.