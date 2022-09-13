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В США умерла 104-летняя актриса

Умерла 104-летняя актриса Марша Хант Фото: pixabay
Последний раз Марша Хант предстала перед зрителем в короткометражке Эдди Мюллера в 2008 году, сообщает Zakon.kz.

В США скончалась американская актриса Марша Хант в возрасте 104 лет. Об этом написал The Hollywood Reporter.

Актриса умерла от естественных причин в своем доме в Шерман-Оукс в калифорнийском Лос-Анджелесе. Там Хант жила с 1946 года.

Родилась актриса в 1917 году. Контракт со студией Paramount Pictures она заключила в возрасте 17 лет. Она активно снималась до 1947 года, а потом ее карьера стала угасать, когда Хант вместе с другими актерами выступила против Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.

Марша Хант получила известность благодаря ролям в таких фильмах, как "Эти гламурные девочки", "Без компромиссов", "Гордость и предубеждение" и других.

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