В Кокшетау и Петропавловске изъяли паленый алкоголь на 18,5 млн тенге

В Акмолинской области и Северо-Казахстанской области пресекли деятельность по провозке и хранению алкоголя без разрешительных документов. Об этом рассказали в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, cообщает Zakon.kz.

В Кокшетау и Петропавловске изъяли спиртосодержащую жидкость на 9,5 тонн. Также на местах нашли пластиковую емкость и алкогольную продукцию, которую разбавляли спиртом и водой.

Общая стоимость спиртосодержащей жидкости составила более 18,5 млн тенге.

Другая информация в интересах следствия не разглашается.

15 августа выявили три подпольных цеха по производству алкоголя в Шымкенте и Туркестанской области.