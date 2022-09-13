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Озвучены изменения в клубных турнирах Европы в связи со смертью Елизаветы II

Футбол, изменения, ЛЧ Фото: Instagram/championsleague
Изменения в европейских футбольных соревнованиях коснулись только встреч с участием английских клубов. Изменения проходят по двум пунктам. Первый – это перенос матча "Арсенал" – ПСВ, второй – на стадионах Англии в эти дни не прозвучит традиционный гимн ЛЧ, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба УЕФА, поединок второго тура группового этапа Лиги Европы между "Арсеналом" и ПСВ, запланированный на 15 сентября, пройдет в другое время. Такое решение связано с малым количеством полиции и некоторыми сложностями в Лондоне, где готовятся к похоронам Елизаветы II. Новая дата матча "Арсенала" и ПСВ станет известна чуть позже.

Футбольные болельщики не услышат гимн Лиги чемпионов перед играми на стадионах Великобритании в ближайшие сутки. 13 сентября "Ливерпуль" на своем поле встретится с "Аяксом". А день спустя "Челси" на "Стэмфорд Бридж" примет "Зальцбург", "Манчестер Сити" сыграет с "Боруссией", а "Глазго Рейнджерс" померится силами с "Наполи".

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