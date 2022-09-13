Министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства отчитался об итогах социально-экономического развития и исполнении республиканского бюджета за январь – август 2022 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава Миннацэкономики, в январе – августе темп роста экономики Казахстана составил 3,1%.

Рост в реальном секторе – 3,3%. В сфере услуг рост деловой активности – 2,3%. Среди отраслей положительный рост демонстрируют строительство, информация и связь, транспорт и складирование, торговля, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность. Алибек Куантыров

По словам министра, обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста: за январь – август текущего года объем производства вырос на 4,8%.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 7,9%, в том числе в автомобилестроении – на 18,2%, производства электрического оборудования – на 8,3%, продуктов питания – на 3,5%, напитков – на 7,5%, пластмассовых изделий – на 5,1%, готовых металлических изделий – на 2,4%, продуктов химической промышленности – на 11,8%, одежды – на 7,1%.

В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 0,7%. В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности – на 18,5%, добыче газа – на 2,7%, угля – на 2,2%, металлических руд – на 0,5%.

Объем выполненных строительных работ увеличился на 7,5%.

Между тем зафиксировано снижение на 8,3% в добыче прочих полезных ископаемых.

Глава МНЭ отметил ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 5,7%.

Инвестиции в госуправлении и социальном обеспечении выросли в два раза, образовании – на 59,1%, административном и вспомогательном обслуживании – на 30,1%, торговле – на 21,9%, финансовой и страховой деятельности – на 20,2%, операциях с недвижимым имуществом – на 18,8%, строительстве – на 15,7%. Алибек Куантыров

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Шымкенте, Алматы, а также в Алматинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.

В январе – июле текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 36,9% и составил 74,3 млрд долларов, в том числе показатель по экспорту вырос на 52,9% и составил 48,9 млрд долларов. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 35,7%, до 14,3 млрд долларов. Импорт товаров составил 25,3 млрд долларов. В целом, положительный торговый баланс составил 23,6 млрд долларов. Алибек Куантыров

16 августа глава Миннацэкономики РК Алибек Куантыров сообщил, что за январь – июль 2022 года рост ВВП Казахстана составил 3,3%.