Смаилов поручил акимам усилить работу по стабилизации цен на продукты

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что по итогам августа в стране наблюдается негативная тенденция роста годовой инфляции на 16%. Он поручил акимам усилить работу по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алихан Смаилов отметил, что с начала года рост экономики составил 3,1% к соответствующему периоду прошлого года. Основными драйверами этого стали обрабатывающая промышленность, машиностроение, в том числе автомобилестроение и производство прочих транспортных средств, включая локомотивы и вагоны.

Высокую динамику в обрабатывающем секторе показали такие отрасли, как химическая промышленность. Она выросла на 12%, легкая промышленность показала рост на 7,5%, а металлургия – свыше 5% и нефтепереработка – 4%. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Горнодобывающая промышленность растет за счет увеличения добычи угля на 2,2%, природного газа на 3% и руды более чем на 5%. Высокие темпы в строительном секторе показали рост на 7,5%. А в сельском хозяйстве есть стабильные темпы роста на 4,3%.

Как заявил Смаилов, по итогам августа в стране наблюдается негативная тенденция роста годовой инфляции на 16%.