За продажу коньяка дешевле минимальных розничных цен будут штрафовать

В Казахстане с 11 сентября 2022 года за розничную реализацию крепких ликероводочных изделий, коньяка и бренди ниже минимальных розничных цен будут штрафовать. Об этом сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, передает Zakon.kz.

С этого дня начнут действовать поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции", в котором, в частности, предусмотрено установление минимальных розничных цен на коньяк и бренди.

Соответственно, в Кодекс об административных правонарушениях были внесены изменения по применению мер административного воздействия за нарушения минимальных розничных цен при реализации водки, крепких ликероводочных изделий, коньяка и бренди.

По информации КГД, на данный момент минимальные розничные цены коньяка и бренди составляют 2930 тенге за литр.

В Комитете государственных доходов отметили, что теперь за розничную реализацию водки, крепких ликероводочных изделий, коньяка и бренди ниже минимальных розничных цен будут привлекать к административной ответственности.

Штраф составит на физических лиц 50 МРП (153 150 тенге), на субъектов малого предпринимательства – 75 МРП (229 725 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – 150 МРП (459 450 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – 200 МРП (612 600 тенге), на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – 600 МРП (1 837 800 тенге), с конфискацией алкогольной продукции.