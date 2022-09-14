Три красавицы поборются за звание лучшей в номинации People's Choice
Сегодня, 14 сентября, пройдет отборочное голосование в номинации People's Choice, где из трех красавиц, которых выбрали в предыдущих турах онлайн-голосования, только одна выйдет в финал конкурса. Имя победительницы объявим 15 сентября в Telegram-канале нашего сайта.
"Мисс Алматы-2022" вышел на финишную прямую. После целого ряда конкурсных туров жюри отобрало 11 девушек, допущенных к онлайн-голосованию. Читатели на протяжении нескольких дней отдавали симпатию в виде голосов, чтобы определить итоговую тройку претенденток на звание лучшей в этой номинации.
Представляем вам трех красавиц, которые имеют все шансы на победу.
Участница №1 – Карина Абдулхаирова, 22 года
Фото: Zakon.kz
Пять фактов о себе:
1. Несмотря на мой хрупкий внешний вид, я обладаю сильным характером. Всегда достигаю поставленных перед собой целей.
2. К любой работе я отношусь тщательно и внимательно, так как считаю, что такое отношение – уже половина успеха. На данный момент практикуюсь в отделении неотложной хирургии и ассистирую на операциях. Стать врачом было моей детской мечтой, так как в детстве сильно болела моя бабушка. Тогда я дала себе слово, что стану лучшим специалистом, который протянет руку помощи каждому нуждающемуся.
3. С детства у меня огромная любовь к спорту. Я профессионально занималась балетом в Алматинском хореографическом училище им. А. Селезнёва, а также художественной гимнастикой.
4. Категорически не приемлю вранье и несправедливость.
5. С 14 лет я в моделинге, участвовала в неделях моды.
"Для меня быть в числе финалистов конкурса красоты и таланта "Мисс Алматы-2022" – большая гордость за мой проделанный путь и в то же время огромная ответственность".
Участница №6 – Алтын Сабденова, 19 лет
Фото: Miss Almaty
1. Лауреат республиканских и международных конкурсов.
2. В начале каждого месяца отдаю 10% от заработка на благотворительность, а также раздаю вещи нуждающимся.
3. С детства катаюсь на лыжах, два года назад перешла на сноуборд.
4. Увлекаюсь эзотерическими и психологическими книгами, чтобы познать себя и свое окружение.
5. Снималась в казахстанских сериалах и рекламе.
"Очень рада попасть в число финалисток "Мисс Алматы-2022", для меня это большой опыт, а также возможность проявить себя. Я надеюсь пройти этот путь достойно".
Участница №10 – Улара Исахан, 18 лет
Фото: Miss Almaty
Пять фактов о себе:
Много внимания я уделяю своей академической успеваемости. Как говорил Нельсон Мандела: "Образование – это самое мощное оружие, с помощью которого можно изменить мир". С отличием окончила школу и учусь на гранте.
В танцах уже 11 лет (народные и современные танцы).
Являюсь начинающим диктором.
Люблю казахскую литературу, особенно рассказы Шерхана Муртазы.
Свободно владею английским языком и на данный момент изучаю испанский.
Итоговое голосование будет длиться сутки – с 11:00 14 сентября до 11:00 15 сентября.
Ровно в 12:00 15 сентября мы объявим победительницу!