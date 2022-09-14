Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Три красавицы поборются за звание лучшей в номинации People's Choice

Карина Абдулхаирова, Алтын Сабденова, Улара Исахан Фото: Zakon.kz
Три этапа голосования за звание лучшей в номинации People's Choice стартовали с 11 сентября в Telegram-канале Zakon.kz. Отбор претенденток проходит в рамках конкурса красоты и таланта "Мисс Алматы-2022". Выбор читателей станет решающим в этой гонке.

Сегодня, 14 сентября, пройдет отборочное голосование в номинации People's Choice, где из трех красавиц, которых выбрали в предыдущих турах онлайн-голосования, только одна выйдет в финал конкурса. Имя победительницы объявим 15 сентября в Telegram-канале нашего сайта.

"Мисс Алматы-2022" вышел на финишную прямую. После целого ряда конкурсных туров жюри отобрало 11 девушек, допущенных к онлайн-голосованию. Читатели на протяжении нескольких дней отдавали симпатию в виде голосов, чтобы определить итоговую тройку претенденток на звание лучшей в этой номинации.

Представляем вам трех красавиц, которые имеют все шансы на победу.

Участница №1 – Карина Абдулхаирова, 22 года

Участница конкурса Мисс Алматы

Фото: Zakon.kz

Жительница Алматы. Студентка 5 курса Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова.

Пять фактов о себе:

1.       Несмотря на мой хрупкий внешний вид, я обладаю сильным характером. Всегда достигаю поставленных перед собой целей.

2.       К любой работе я отношусь тщательно и внимательно, так как считаю, что такое отношение – уже половина успеха. На данный момент практикуюсь в отделении неотложной хирургии и ассистирую на операциях. Стать врачом было моей детской мечтой, так как в детстве сильно болела моя бабушка. Тогда я дала себе слово, что стану лучшим специалистом, который протянет руку помощи каждому нуждающемуся.

3.       С детства у меня огромная любовь к спорту. Я профессионально занималась балетом в Алматинском хореографическом училище им. А. Селезнёва, а также художественной гимнастикой.

4.       Категорически не приемлю вранье и несправедливость.

5.       С 14 лет я в моделинге, участвовала в неделях моды.

"Для меня быть в числе финалистов конкурса красоты и таланта "Мисс Алматы-2022" – большая гордость за мой проделанный путь и в то же время огромная ответственность".

Участница №6 – Алтын Сабденова, 19 лет

участница конкурса Мисс Алматы

Фото: Miss Almaty

Пять фактов о себе:

1.       Лауреат республиканских и международных конкурсов.

2.       В начале каждого месяца отдаю 10% от заработка на благотворительность, а также раздаю вещи нуждающимся.

3.       С детства катаюсь на лыжах, два года назад перешла на сноуборд.

4.       Увлекаюсь эзотерическими и психологическими книгами, чтобы познать себя и свое окружение.

5.       Снималась в казахстанских сериалах и рекламе.

"Очень рада попасть в число финалисток "Мисс Алматы-2022", для меня это большой опыт, а также возможность проявить себя. Я надеюсь пройти этот путь достойно".

Участница №10 – Улара Исахан, 18 лет

Участница Мисс Алматы

Фото: Miss Almaty

Студентка Казахского национального университета им. аль-Фараби. Обучается по специальности "Юриспруденция". "Мисс КазНУ-2022".

Пять фактов о себе:

  1. Много внимания я уделяю своей академической успеваемости. Как говорил Нельсон Мандела: "Образование – это самое мощное оружие, с помощью которого можно изменить мир". С отличием окончила школу и учусь на гранте.

  2. В танцах уже 11 лет (народные и современные танцы).

  3. Являюсь начинающим диктором.

  4. Люблю казахскую литературу, особенно рассказы Шерхана Муртазы.

  5. Свободно владею английским языком и на данный момент изучаю испанский.

"Быть в числе финалисток конкурса "Мисс Алматы" – это уже победа. Ведь в кастинге участвовало около 300 претенденток. Для меня "Мисс Алматы-2022" – среда больших возможностей и новых знакомств. Я благодарна судьбе за то, что оказалась в нужное время и в нужном месте".

Итоговое голосование будет длиться сутки – с 11:00 14 сентября до 11:00 15 сентября.

Ровно в 12:00 15 сентября мы объявим победительницу!

Читайте также

Похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане

Представителям каких знаков зодиака повезет в любви в октябре

Изменились квалификационные требования к бухгалтерам

Оксана Житникова
Интересное Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
Экономист предсказал крупнейший в истории крах
Экономист предсказал крупнейший в истории крах рынка
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
Заморозки, туман и дожди с грозой ожидаются в Казахстане 14 сентября
Заморозки до 3 градусов ожидаются в двух областях Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления