Три красавицы поборются за звание лучшей в номинации People's Choice

Три этапа голосования за звание лучшей в номинации People's Choice стартовали с 11 сентября в Telegram-канале Zakon.kz. Отбор претенденток проходит в рамках конкурса красоты и таланта "Мисс Алматы-2022". Выбор читателей станет решающим в этой гонке.

Сегодня, 14 сентября, пройдет отборочное голосование в номинации People's Choice, где из трех красавиц, которых выбрали в предыдущих турах онлайн-голосования, только одна выйдет в финал конкурса. Имя победительницы объявим 15 сентября в Telegram-канале нашего сайта.

"Мисс Алматы-2022" вышел на финишную прямую. После целого ряда конкурсных туров жюри отобрало 11 девушек, допущенных к онлайн-голосованию. Читатели на протяжении нескольких дней отдавали симпатию в виде голосов, чтобы определить итоговую тройку претенденток на звание лучшей в этой номинации.

Представляем вам трех красавиц, которые имеют все шансы на победу.

Участница №1 – Карина Абдулхаирова, 22 года

Фото: Zakon.kz

Жительница Алматы. Студентка 5 курса Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова.

Пять фактов о себе:

1. Несмотря на мой хрупкий внешний вид, я обладаю сильным характером. Всегда достигаю поставленных перед собой целей.

2. К любой работе я отношусь тщательно и внимательно, так как считаю, что такое отношение – уже половина успеха. На данный момент практикуюсь в отделении неотложной хирургии и ассистирую на операциях. Стать врачом было моей детской мечтой, так как в детстве сильно болела моя бабушка. Тогда я дала себе слово, что стану лучшим специалистом, который протянет руку помощи каждому нуждающемуся.

3. С детства у меня огромная любовь к спорту. Я профессионально занималась балетом в Алматинском хореографическом училище им. А. Селезнёва, а также художественной гимнастикой.

4. Категорически не приемлю вранье и несправедливость.

5. С 14 лет я в моделинге, участвовала в неделях моды.

"Для меня быть в числе финалистов конкурса красоты и таланта "Мисс Алматы-2022" – большая гордость за мой проделанный путь и в то же время огромная ответственность".

Участница №6 – Алтын Сабденова, 19 лет

Фото: Miss Almaty

1. Лауреат республиканских и международных конкурсов.

2. В начале каждого месяца отдаю 10% от заработка на благотворительность, а также раздаю вещи нуждающимся.

3. С детства катаюсь на лыжах, два года назад перешла на сноуборд.

4. Увлекаюсь эзотерическими и психологическими книгами, чтобы познать себя и свое окружение.

5. Снималась в казахстанских сериалах и рекламе.

"Очень рада попасть в число финалисток "Мисс Алматы-2022", для меня это большой опыт, а также возможность проявить себя. Я надеюсь пройти этот путь достойно".

Участница №10 – Улара Исахан, 18 лет

Фото: Miss Almaty

Пять фактов о себе: Много внимания я уделяю своей академической успеваемости. Как говорил Нельсон Мандела: "Образование – это самое мощное оружие, с помощью которого можно изменить мир". С отличием окончила школу и учусь на гранте. В танцах уже 11 лет (народные и современные танцы). Являюсь начинающим диктором. Люблю казахскую литературу, особенно рассказы Шерхана Муртазы. Свободно владею английским языком и на данный момент изучаю испанский. "Быть в числе финалисток конкурса "Мисс Алматы" – это уже победа. Ведь в кастинге участвовало около 300 претенденток. Для меня "Мисс Алматы-2022" – среда больших возможностей и новых знакомств. Я благодарна судьбе за то, что оказалась в нужное время и в нужном месте".

Студентка Казахского национального университета им. аль-Фараби. Обучается по специальности "Юриспруденция". "Мисс КазНУ-2022".