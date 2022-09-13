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Как возобновить доступ к заблокированному интернет-ресурсу

как возобновить доступ к заблокированному интернет-ресурсу Фото: Zakon.kz
Приказом министра информации и общественного развития от 6 сентября 2022 года утверждены Правила возобновления доступа к интернет-ресурсу, сообщает Zakon.kz.

Так, возобновление доступа к интернет-ресурсу осуществляется по письменному либо электронному обращению собственника, законного представителя или пользователя интернет-ресурса.

Возобновление доступа к интернет-ресурсу осуществляется при ограничении к нему доступа на основании предписания уполномоченного органа при условии устранения нарушений законодательства РК и удаления с интернет-ресурса противоправных материалов, послуживших основанием для ограничения доступа, говорится в документе.

В течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения уполномоченный орган проводит мониторинг интернет-ресурса на предмет удаления противоправных материалов, послуживших основанием для ограничения доступа.

После подтверждения информации об устранении нарушений законодательства и удаления с интернет-ресурса противоправных материалов уполномоченный орган дает поручение операторам связи или государственной технической службе об отмене предписания уполномоченного органа, снятии с ограничения и возобновлении доступа к интернет-ресурсу.

Затем операторы связи и государственная техническая служба незамедлительно возобновляют доступ к интернет-ресурсу.

Приказ вводится в действие с 23 сентября 2022 года.

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