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В Жетысуской области 11 тыс. га земли вернули государству

государство Фото: pixabay
11 тыс. га, отведенных под инвестпроекты в Панфиловском районе области Жетысу, возвращены в земельный запас. Оказалось, девять из 40 проектов были не реализованы. Эти нарушения выявили в Генеральной прокуратуре Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Жители региона не раз поднимали вопрос нехватки земель для выпаса скота. Наемные пастухи отмечали: "куда ни погонишь скот, везде объявлялся хозяин земли".

Сотрудники прокуратуры промониторили 40 инвестпроектов, под которые были выделены земли Панфиловского района. В итоге оказалось, что 11 тыс. га так и остались неосвоенными.

Мы провели визуальный осмотр этих участков. Было установлено пять земельных участков площадью порядка 5 тыс. га и стоимостью около 90 млн тенге. К примеру, одна из фирм взяла 8 тыс. га на реализацию инвестпроекта. Однако своевременно не реализовала, и землю вернули в запас района, – рассказали в прокуратуре.

Так, 11 тыс. га земли официально признаны неинвестиционными и теперь числятся на балансе государственного земельного запаса.

7 сентября в Западно-Казахстанской области возвращено государству свыше 112 тыс. га неиспользуемой земли.

24 августа у предприятия забрали в собственность государства 60 тыс. га неиспользуемых пастбищ в Жамбылской области.

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