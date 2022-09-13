Назван основной фактор укрепления тенге в августе

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Акылжан Баймагамбетов на заседании правительства сообщил, что валютный рынок балансируется за счет рыночного спроса и предложения, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам зампредседателя Нацбанка, за август курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 1% – до 472,29 тенге за доллар. Он отметил, что основным фактором укрепления национальный валюты в августе стали продажи иностранной валюты экспортерами для квартальных налоговых выплат.

Поддержку тенге в январе – августе оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет и валютные интервенции Национального банка. Акылжан Баймагамбетов

Он добавил, что давление на обменный курс тенге, как и на валюты развивающихся рынков, продолжают оказывать активное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США и глобальное укрепление курса доллара.

Ранее Акылжан Баймагамбетов сообщил, что Нацбанк обновил прогнозы по инфляции в Казахстане.