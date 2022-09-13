Министр энергетики РК рассказал о принимаемых мерах по стабилизации рынка ГСМ

Министр энергетики Болат Акчулаков рассказал о проводимой работе для стабилизации рынка ГСМ в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Министерство, собрав информацию по заявкам акиматов по проблемным регионам с наибольшей долей частных АЗС, совместно с КМГ отрабатывает выделение объемов дизельного топлива. Отгрузка в адрес сельхозтоваропроизводителей осуществляется на приоритетной основе и находится под постоянным контролем. Всего планируется отгрузить 423,5 тыс. тонн дизельного топлива для фермеров. Министр энергетики Болат Акчулаков

Он напомнил, что принят совместный приказ по запрету на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.

Также, по его словам, принят приказ по введению дифференцированных цен на АЗС и лимитированию объема отпуска дизельного топлива, увеличено количество подачи вагоноцистерн.

На сегодня, как уточнил министр, созданы колл-центры в Министерстве энергетики и крупных сетях АЗС для оперативного реагирования на обращения граждан по вопросам необоснованного завышения цен и отказов в реализации ГСМ.

Глава Минэнерго сообщил, что по поручению премьер-министра КТЖ принял внутренний приказ по запрету вывоза, кроме НПЗ.

Также МВД и КНБ поручено принять дополнительные меры по недопущению вывоза нефтепродуктов и введению запрета на въезд грузовых автомобилей. Обеспечить малые АЗС. Кроме того, Минэнерго отрабатывает необходимые объемы по заявкам акиматов для малых АЗС. Глава Минэнерго Болат Акчулаков

Согласно данным министра, был увеличен объем переработки нефти и ГСМ. Прогноз производства нефтепродуктов на 2022 год составляет 13,72 млн тонн, что на 1,4 млн тонн выше, чем в прошлом году.

По итогам восьми месяцев этого года производство дизельного топлива составило 3,53 млн тонн, что больше на 259 тыс. тонн, чем за аналогичный период 2021 года.

7 сентября министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что топливного кризиса нет и в ближайшее время не будет. Каждый год весной и осенью в Казахстане наблюдается нехватка дизтоплива.