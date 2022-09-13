Сериал "Игра в кальмара" получил премию "Эмми" за лучший сценарий

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" удостоен премии "Эмми". Об этом говорится на сайте киноакадемии США, сообщает Zakon.kz.

Обладателем приза "За лучшую режиссуру и сценарий драматического сериала" стал Хван Дон Хёк. Он является продюсером и автором сценария, а также режиссером-постановщиком сериала "Игра в кальмара".

Фото: Instagram/heosungtae

В двух основных номинациях – "Лучший драматический сериал" и "Лучший комедийный сериал" победителями стали сериалы "Наследники" и "Тед Лассо".

Актер сериала "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ получил награду киноакадемии США в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале".

Также за награду боролись актеры Джейсон Бейтман ("Озарк")​​, Брайан Кокс и Джереми Стронг ("Наследники"), Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу") и Адам Скотт ("Разделение").

В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения награды "Эмми".