Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сериал "Игра в кальмара" получил премию "Эмми" за лучший сценарий

сериал Фото: Instagram/kimjooryoung
Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" удостоен премии "Эмми". Об этом говорится на сайте киноакадемии США, сообщает Zakon.kz.

Обладателем приза "За лучшую режиссуру и сценарий драматического сериала" стал Хван Дон Хёк. Он является продюсером и автором сценария, а также режиссером-постановщиком сериала "Игра в кальмара". 

премия, сериалы

Фото: Instagram/heosungtae

В двух основных номинациях – "Лучший драматический сериал" и "Лучший комедийный сериал" победителями стали сериалы "Наследники" и "Тед Лассо".

Актер сериала "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ получил награду киноакадемии США в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале".

Также за награду боролись актеры Джейсон Бейтман ("Озарк")​​, Брайан Кокс и Джереми Стронг ("Наследники"), Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу") и Адам Скотт ("Разделение").

В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения награды "Эмми".

Читайте также

Актер из сериала "Игра в кальмара" завоевал награду "Эмми"

Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого клипа в мире"

Open air в поддержку реформ президента в столице собрал 25 тысяч человек

Ирина Лукичева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
Заморозки и мокрый снег: холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
В Алматы предлагают построить третий вокзал
Третий железнодорожный вокзал появится в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления