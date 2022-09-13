Сериал "Игра в кальмара" получил премию "Эмми" за лучший сценарий
Фото: Instagram/kimjooryoung
Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" удостоен премии "Эмми". Об этом говорится на сайте киноакадемии США, сообщает Zakon.kz.
Обладателем приза "За лучшую режиссуру и сценарий драматического сериала" стал Хван Дон Хёк. Он является продюсером и автором сценария, а также режиссером-постановщиком сериала "Игра в кальмара".
В двух основных номинациях – "Лучший драматический сериал" и "Лучший комедийный сериал" победителями стали сериалы "Наследники" и "Тед Лассо".
Фото: Instagram/heosungtae
Актер сериала "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ получил награду киноакадемии США в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале".
Также за награду боролись актеры Джейсон Бейтман ("Озарк"), Брайан Кокс и Джереми Стронг ("Наследники"), Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу") и Адам Скотт ("Разделение").
В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения награды "Эмми".
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