В мире 50 млн человек заставляют трудиться или вступать в брак

Согласно докладу ООН, за последние пять лет число "современных рабов" выросло на четверть. На сегодняшний день 28 млн человек трудятся подневольно, а еще 22 млн человек вступили в брак не по собственному желанию, сообщает Zakon.kz.

По сравнению с 2016 годом в 2021 году в современном рабстве оказались на 10 млн человек больше. Тяжелее всего пришлось женщинам и детям. Четверть принудительных браков приходится на страны с уровнем дохода выше среднего.

В 86% случаев принудительный труд используют в частном секторе, и 23% из них – это "принудительная коммерческая сексуальная эксплуатация". На долю принудительного труда, навязанного государством, приходится 14%, при этом в каждом восьмом случае к работе принуждают детей.

В три раза чаще, чем другие взрослые работники, "невольниками" становятся мигранты. Незаконная или плохо управляемая миграция, а также нарушение правил и этики найма делают мигрантов уязвимыми.

Снижение уязвимости мигрантов к принудительному труду и торговле людьми зависит прежде всего от национальной политики и правовых рамок, которые уважают, защищают и реализуют права человека и основные свободы всех на всех этапах миграционного процесса, независимо от их миграционного статуса. Генеральный директор МОМ Антониу Виторино

В докладе описаны меры, которые помогут искоренить современное рабство. Например, это совершенствование законодательной базы, трудовые инспекции, прекращение принудительного труда.

Авторы исследования предлагают укреплять социальную защиту и расширять правовую поддержку трудящихся.

Также повсеместно предлагается повысить установленный законом возраст вступления в брак до 18 лет во всех странах.