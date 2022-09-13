В Щучинске водитель протащил на капоте полицейского и получил 5 лет

В Щучинске пьяный мужчина оказал сопротивление полицейскому и протащил его 50 метров на капоте своего авто в ответ на требование об остановке. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Акмолинской области, в январе 2021 года полицейскими была замечена автомашина Mazda 626, водитель которой, предположительно, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские подали сигнал об остановке, чтобы проверить документы, однако подсудимый проигнорировал законные требования стражей порядка и, увеличив скорость, продолжил движение, пытаясь выехать на республиканскую трассу Петропавловск – Нур-Султан. Для остановки автомашины был введен план "Перехват": патрульные экипажи заблокировали несколько улиц, и в результате принятых мер нарушитель был вынужден остановиться.

Один из полицейских подошел к водителю с просьбой предъявить документы, однако последний, проигнорировав требование, закрыл дверь с внутренней стороны. Увидев, что страж порядка пытается открыть водительскую дверь, подсудимый, осознавая, что в результате его противоправных действий полицейскому могут быть причинены тяжелые травмы, на большой скорости умышленно начал двигаться вперед, при этом на капоте авто протащил сотрудника полиции не менее 50 метров по проезжей части. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, здоровью полицейского причинен легкий вред.

При допросе задержанный объяснил свой поступок тем, что в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения и испугался ответственности за пьяную езду.

9 апреля 2020 года в Шымкенте водитель протащил участкового инспектора на капоте и наехал на ногу пешехода на перекрестке.