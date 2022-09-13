Григорий Бабаян вернулся в ФК "Астана"

Казахстанский наставник Григорий Бабаян назначен на должность главного тренера футбольного клуба "Астана", где он работал ранее в течение семи лет, сообщает Zakon.kz.

Бабаян сменил на этом посту Срджана Благоевича, который утром 13 сентября объявил о своем уходе из "Астаны". Казахстанский специалист уже работал в столичном клубе с 2012 по 2019 год в качестве ассистента и главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, Григорий Бабаян в должности наставника "Астаны" становился пятикратным чемпионом Казахстана, обладателем Суперкубка и Кубка страны, участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также добился выхода в 1/16 финала европейского турнира.

В последнем сезоне работал в тренерском штабе московского ЦСКА.

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