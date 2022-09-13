Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан увеличил товарооборот со странами ЕАЭС почти на 4%

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос почти на 4% Фото: Бюро национальной статистики
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС в январе – июле 2022 года составил 14 781 млн долларов, что больше на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, за семь месяцев экспорт товаров составил 4 524,3 млн долларов (больше на 2%), импорт – 10 256,8 млн долларов (рост на 4,3%).

При этом самую большую долю в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС занимает Россия – 92,5%.

Доля Кыргызстана – 4%, Беларуси – 3,4%, Армении – 0,1%.

Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС отмечается по химическим радиоактивным элементам и радиоактивным изотопам и их соединениям.

По смесям и остаткам, содержащим эти продукты – увеличение в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем снижение наблюдается по рудам и железным концентратам, включая обожженный пирит (меньше на 69,7%).

В импорте наибольшее увеличение отмечено по рудам и медным концентратам – рост в 4,1 раза. При этом снижение отмечается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 66,7%).

Читайте также

Назван основной фактор укрепления тенге в августе

Нацбанк обновил прогнозы по инфляции в Казахстане

Ключевой драйвер кредитного рынка — ипотека

Лариса Черненко
ЕАЭС Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
Заморозки и мокрый снег: холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
В Алматы предлагают построить третий вокзал
Третий железнодорожный вокзал появится в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления