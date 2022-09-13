Казахстан увеличил товарооборот со странами ЕАЭС почти на 4%

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС в январе – июле 2022 года составил 14 781 млн долларов, что больше на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, за семь месяцев экспорт товаров составил 4 524,3 млн долларов (больше на 2%), импорт – 10 256,8 млн долларов (рост на 4,3%).

При этом самую большую долю в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС занимает Россия – 92,5%.

Доля Кыргызстана – 4%, Беларуси – 3,4%, Армении – 0,1%.

Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС отмечается по химическим радиоактивным элементам и радиоактивным изотопам и их соединениям.

По смесям и остаткам, содержащим эти продукты – увеличение в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем снижение наблюдается по рудам и железным концентратам, включая обожженный пирит (меньше на 69,7%).

В импорте наибольшее увеличение отмечено по рудам и медным концентратам – рост в 4,1 раза. При этом снижение отмечается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 66,7%).