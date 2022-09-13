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Чемпиону US Open выделили самолет для участия в Кубке Дэвиса

Теннис Участие Кубок Дэвиса Фото: Instagram/usopen
Победитель открытого чемпионата США по теннису, 19-летний испанец Карлос Алькарас, подтвердил свое участие на групповом раунде Кубка Дэвиса, который стартует 13 сентября в Валенсии. Но, чтобы он успел на начало игр командного Чемпионата мира, ему оказали содействие, сообщает Zakon.kz.

Молодой чемпион вылетел в Европу на частном самолете из Нью-Йорка 12 сентября и появится на кортах день спустя, чтобы присоединиться к своей дружине.

Теннис Возврат Европа

Фото: Twitter/carlosalcaraz

11 сентября испанец выиграл US Open 2022, подняв свой первый трофей "Большого шлема", а также стал самым молодым чемпионом мира №1 в истории рейтинга ATP. Вернувшись в Валенсию, Карлос присоединится к сборной Испании, куда входят Роберто Баутиста Агут, Альберт Рамос-Винолас, Педро Мартинес и Марсель Гранольерс.

Теннис Участник КД

Фото: Twitter/carlosalcaraz

По расписанию на этой неделе Алькарас со своими соотечественниками сыграет против Сербии, Канады и Кореи. Тем временем ряд мировых звезд тенниса отказались от участия в данных играх Кубка Дэвиса.

Так, болельщики не увидят на кортах экс-первую ракетку мира Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Александра Зверева и полуфиналиста US Open 2022 Фрэнсиса Тиафо.

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