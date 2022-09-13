Чемпиону US Open выделили самолет для участия в Кубке Дэвиса
Молодой чемпион вылетел в Европу на частном самолете из Нью-Йорка 12 сентября и появится на кортах день спустя, чтобы присоединиться к своей дружине.
Фото: Twitter/carlosalcaraz
11 сентября испанец выиграл US Open 2022, подняв свой первый трофей "Большого шлема", а также стал самым молодым чемпионом мира №1 в истории рейтинга ATP. Вернувшись в Валенсию, Карлос присоединится к сборной Испании, куда входят Роберто Баутиста Агут, Альберт Рамос-Винолас, Педро Мартинес и Марсель Гранольерс.
Фото: Twitter/carlosalcaraz
Так, болельщики не увидят на кортах экс-первую ракетку мира Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Александра Зверева и полуфиналиста US Open 2022 Фрэнсиса Тиафо.
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