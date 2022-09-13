В Казахстане заработала новая ветроэлектростанция мощностью 60 МВт

Специалисты считают, что энергетический объект, расположенный в Шелекском коридоре Алматинской области, позволит сократить дефицит электроэнергии в регионе.

Руководитель фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев уверен, что "проект ВЭС в Шелекском коридоре станет еще одним примером успешного партнерства с КНР в актуальном на сегодня вопросе обеспечения энергетической безопасности и развития альтернативных источников энергии".

Станция мощностью 60 МВт с дальнейшим расширением до 300 МВт позволит обеспечить чистым электричеством юго-восточные регионы Казахстана. Алмасадам Саткалиев

Новая станция включает в себя 24 ветроэнергетические установки, каждая номинальной мощностью 2,5 МВт. В дополнение к ветровикам установлена подстанция и сопутствующая инфраструктура, включающая в себя воздушные линии электропередачи. Станция построена с использованием оборудования компании GoldWind – одного из ведущих мировых производителей ветряных турбин. Стоимость проекта – 37,4 млрд тенге.

Фото: пресс-служба АО "Самрук-Энерго"

Это восьмая ветровая станция в Алматинском регионе, – напомнил аким Алматинской области Марат Султангазиев. – В целом Шелекский коридор имеет огромные перспективы по выработке ветровой энергии до 2 тыс. МВт. Область уникальна, и здесь есть возможности установки объектов ветро-, гидро- и солнечной энергетики. Такого рода проекты уже реализованы, и в дальнейшем мы будем их расширять.

По его словам, реализация подобных проектов, помимо всего прочего, дает возможность сохранить уникальный ландшафт области, который является притягательным не только для инвесторов, но и для туристов.

Построенная ветроэлектростанция (ВЭС) будет вырабатывать 225,7 млн кВт⋅ч электроэнергии в год. Помимо производственных характеристик, проект важен для региона своей экологической составляющей. Строительство и запуск электростанции позволит снизить до 206 тыс. тонн количество выбросов в атмосферу парниковых газов, а также заместит порядка 89 тыс. тонн условного топлива в год.

Фото: пресс-служба АО "Самрук-Энерго"

Проект реализован казахстанским электроэнергетическим холдингом АО "Самрук-Энерго" в партнерстве с китайской корпорацией Power China и является успешным примером международного сотрудничества в области энергетики.

Как отметили эксперты АО "Самрук-Энерго", несмотря на действующие сегодня в Алматы и области энергетические мощности, регион является энергодефицитным и не располагает в достаточной мере собственными топливными ресурсами. Из-за недостатка генерирующих мощностей потребность области в электроэнергии закрывается собственными энергоисточниками только на 50%. Дефицит восполняется от внешних энергопроизводителей (из северных областей республики, Жамбылской ГРЭС и Кыргызстана).

Реализацией данного проекта мы поможем Алматинскому региону сократить дефицит и выполним ряд своих международных обязательств по внедрению ВИЭ, – сообщил и.о председателя правления АО "Самрук-Энерго" Серик Тютебаев. – У нас уже есть пять проектов ВИЭ, и мы будем продолжать развивать это направление. Так, выработка электроэнергии этими объектами за январь – июль 2022 года составила 206,6 млн кВт⋅ч, что на 8,9% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В ходе мероприятия также был подписан меморандум о сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и Power Construction Corporation of China Ltd. Документ предусматривает реализацию второй фазы проекта с расширением станции и увеличением ее мощности до 300 МВт.

Фото: пресс-служба АО "Самрук-Энерго"

Всего, по данным Министерства энергетики РК, на июль 2022 года в Казахстане действовало 142 объекта ВИЭ. С начала года в стране введено в эксплуатацию восемь объектов суммарной мощностью 322 МВт. До конца 2022 года планируется ввод 13 объектов суммарной установленной мощностью 153 МВт.

Напомним, что АО "Самрук-Энерго" – это крупнейший электроэнергетический холдинг в Казахстане, 100% акций которого принадлежат АО "ФНБ "Самрук-Казына". Основные направления деятельности компании – производство электрической и тепловой энергии; передача, распределение и реализация электрической энергии; добыча энергетического угля.

В состав холдинга входят энергетические и угольные предприятия, в том числе ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", ТОО "Богатырь Комир", АО "Алматинские электрические станции", АО "Мойнакская ГЭС", АО "Шардаринская ГЭС" и др.