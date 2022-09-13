Курс доллара продолжает расти на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 473,45 тенге, поднявшись еще на 1,40 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,83 тенге (+0,04).

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и остановился на отметке 68,39 тенге (+0,10).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 478,83 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474-478 тенге, евро – по 477-483 тенге, российские рубли – по 7,2-7,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 13 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,32% и составила 93,7 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь понизилась на 0,23%, до 87,58 доллара за баррель.