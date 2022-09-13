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ХК "Барыс" пополнился новыми игроками

Хоккей Вратарь Барыса Фото: Instagram/33hudy
Столичный "Барыс" официально объявил о заключении контракта с Юлиусом Гудачеком. Одностороннее соглашение с вратарем будет действовать до 30 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Голкипера хорошо знают в КХЛ, где он выступал 4,5 года, защищая цвета российских команд "Северсталь" и "Спартак", передает пресс-служба клуба "Барыс". Прошлый сезон Юлиус начинал в составе рижского "Динамо", после чего перебрался в "Спарту" и помог команде дойти до финала чемпионата Чехии. В плей-офф Гудачек сыграл 12 матчей, пропуская в среднем 2,21 шайб за игру при 91% отраженных бросков.

На протяжении последних лет голкипер неизменно входил в состав национальной сборной Словакии. В 2012 году Гудачек вместе со своей дружиной выиграл серебряные медали Чемпионата мира.

Хоккей Новичок Барыса

Фото: hcbarys.kz

13 сентября "Барыс" также объявил о подписании контракта с Нельсоном Ножье. Одностороннее соглашение с канадским защитником рассчитано на один сезон.

Канадец начинал карьеру в родном городе Саскатун, в 2014 году был задрафтован "Виннипегом", в составе которого позже дебютировал в НХЛ, сыграв 11 матчей. На протяжении шести лет Нельсон был одним из лидеров оборонительных порядков фарм-команды "Виннипега" – "Манитобы Мус".

Минувший сезон хоккеист заканчивал в составе "Онтарио Рейн" (1+3 за 13 игр). В целом за 255 матчей в АХЛ Ножье заработал 45 (9 + 36) баллов за результативность.

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