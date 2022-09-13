Нацбанк прогнозирует максимальный рост цен на продукты в феврале 2023 года

В Казахстане в краткосрочном периоде инфляция останется двузначной, достигнув своего максимального значения в феврале 2023 года. Об этом заявил заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Национального банка Казахстана Денис Чернявский, сообщает Zakon.kz.

По его словам, это будет отражать сохраняющуюся высокую базовую инфляцию и продолжающийся рост цен на ряд продуктов питания, а также на непродовольственные товары с высокой импортной составляющей.

В дальнейшем ожидается постепенное замедление инфляции до 7,5-9,5% по итогам 2023 года. Тенденция к снижению будет усиливаться, и к концу 2024 года инфляция прогнозируется на уровне 5,5-7,5%. Денис Чернявский

По прогнозам Нацбанка, динамика экономической активности в Казахстане в 2022 году сложится в диапазоне 2,5-3,5%.

В 2023 году на фоне снижения общего уровня неопределенности рост экономики Казахстана ускорится до 4-5%. Внутренний спрос выступит драйвером экономической активности, который будет дополнительно стимулироваться фискальным импульсом. Также фактором роста ВВП станет экспорт ввиду ожидаемого увеличения добычи нефти в стране. Денис Чернявский

Он отметил, что по сравнению с предыдущим прогнозным раундом риски ускорения инфляции несколько снизились, однако по причине сохранения геополитической напряженности в мире они остаются высокими.

Сложная геополитическая обстановка в мире продолжает вносить высокую неопределенность в предпосылки прогнозов макроэкономических показателей Казахстана. Это обуславливает сохранение рисков отклонения инфляции от своих прогнозных значений на высоком уровне. Денис Чернявский

По его словам, предыдущие оценки по инфляции на 2022 год, опубликованные по итогам прошлого прогнозного раунда, были пересмотрены в сторону повышения.

По итогам 2022 года годовая инфляция прогнозируется в пределах 16-18%. Денис Чернявский

5 сентября Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на прежнем уровне – 14,5%. Тогда в Центробанке объяснили, что решение основывалось на результатах очередного прогнозного раунда. По слова главы НБК Галымжана Пирматова, решение о сохранении базовой ставки на уровне 14,5% в будущем поможет снизить уровень роста цен.