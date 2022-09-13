В Нур-Султане строят газовые котельные

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что с 2023 года планируется поэтапный запуск газовых котельных.

По словам акима, в столице идет строительство сразу трех газовых котельных. Их мощность превысит мощность ТЭЦ-3 более чем в три раза и позволит как покрыть существующий дефицит, так и охватить теплом будущие районы застроек.

Фото: Александр Куприенко

Также Кульгинов уточнил, что поэтапный ввод газовых котельных запланирован с 2023 года. Газовые котельные расположены в районе нового железнодорожного вокзала, по Коргалжынскому шоссе и в ЖМ Тельмана.

Фото: Александр Куприенко

Таким образом, котельная "Юго-Восток" позволит обеспечить теплоснабжением районы Мынжылдык, нового железнодорожного вокзала, перспективный район застройки и др. Котельная Тельмана позволит обеспечить теплоснабжением перспективную застройку в районе ЖК "Багыстан", пр. Улы Дала, ЖМ Тельмана. Третья газовая котельная – "Туран" – позволит обеспечить теплоснабжением район перспективной застройки вдоль Коргалжынского шоссе, пр. Туран и др. Алтай Кульгинов

Фото: Александр Куприенко

Кроме того, также градоначальник рассказал, что во время объезда ознакомился с ходом строительства насосно-фильтровальной станции (НФС-3).

На сегодня город потребляет 300 тыс. кубометров воды в сутки, мощность новой НФС-3 дополнительно даст свыше 100 тыс. кубометров воды в сутки. Учитывая развитие города, уже имеется дополнительная потребность в воде, поэтому НФС-3 частично введем в эксплуатацию уже к концу этого года. Это позволит снять вопросы по обеспечению домов водоснабжением. С 2023 года увеличим мощность работы НФС-3, – заключил аким столицы.