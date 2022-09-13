В Уральске прошли тренинги для МСБ по экспорту и международной торговле

Бесплатные обучающие курсы по экспорту и международной торговле разработаны и реализуются при поддержке Европейского союза Международным торговым центром совместно с казахстанским оператором мер государственной поддержки экспортеров – компанией QazTrade.

В них приняли участие полтора десятка представителей бизнеса из различных сфер, от производителей меда до крупных компаний агропромышленного, нефтегазового секторов. Обучение провели лекторы Айнур Тлеуова и Ожет Шегирбаев, которые в течение двух дней постарались ввести предпринимателей в мир международной торговли, разъяснили правила экспорта товаров из Казахстана в Европу и в другие страны, подготовки бизнеса под экспортную деятельность, дали информацию по сертификатам и другим важным аспектам работы.

Первые такие тренинги прошли в Нур-Султане, следующие после Уральска будут проведены в Актобе, Кызылорде, Таразе и Алматы.

В прошлом году мы выезжали непосредственно на предприятия, где готовят продукцию на экспорт. QazTrade выбрал по Казахстану 42 предприятия, на базе которых были проведены обучающие тренинги по сортировке, упаковке, маркировке продукции, логистике. Теперь разработан новый обучающий курс по экспорту и международной торговле. Как оказалось, не все предприниматели осведомлены о программах и мерах государственной поддержки предприятий-экспортеров, что можно компенсировать часть своих расходов по экспорту продукции. Айнур Тлеуова

Государство компенсирует до 70% состоявшихся расходов по транспортировке, сертификации, по продвижению экспортной продукции в целях поддержки предприятий-экспортеров. По информации QazTrade, по заявкам за 2021 год по Западно-Казахстанской области получили государственную поддержку по возмещению своих экспортных расходов такие предприятия, как ТОО "Белес-Агро", "Пойма Май Комбинаты", "Стекло-Сервис", "Теректі май комбинаты", АО "Желаевский комбинат хлебопродуктов", ТОО "Уральский трансформаторный завод", "КУБЛЕЙ".

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Всего было одобрено 29 заявок на 258,8 млн тенге.

В каталог АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" входят 190 казахстанских компаний – участниц программы экспортной акселерации Qaztrade Accelerator. В нем представлены продукты пищевой промышленности, товары машиностроения, легкой и химической промышленностей для потенциальных бизнес-партнеров из России. Ожет Шегирбаев

По его словам, цель программы QazTrade Accelerator – помочь перспективным предприятиям эффективно выйти на международные рынки. Программа включает в себя отбор наиболее амбициозных производителей, обучение и содействие первоначальному экспорту через В2В переговоры, где компании находят потенциальных покупателей для своей продукции.

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан планирует реализацию программы до 2025 года и предоставление поддержки более тысячи отечественных производителей разных отраслей и целевых рынков. Например, от Западно-Казахстанской области участниками Экспортного Акселератора в 2020 году стали ТОО "Кублей", АО "Нуржанар", в 2021 году – АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания", АО "Уральскагрореммаш", ТОО "Europlastgroup", в 2022 году – ТОО "КаспиМунайКапитал", ТОО "Пойма Май Комбинаты", ТОО "Белес-Агро", ИП "Хлебзавод №1", ТОО "Уральский трансформаторный завод", ТОО "Карат".

В ходе тренинга участники получили рекомендации и подсказки по путям решения актуальных вопросов у тренеров курса. Новый интерактивный формат курса способствовал обсуждению вопросов как со специалистами, так и с самими участниками, включая не только теоретические вопросы, но также практические задания, которые позволили закрепить объемный теоретический материал.