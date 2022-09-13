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Назван состав сборной Казахстана на два матча Лиги Наций – 2022

Футбол Состав Лиги Наций Фото: kff.kz
Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев объявил окончательный список игроков, вызванных на решающие матчи группового этапа Лиги Наций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Учебно-тренировочный сбор казахстанской команды начнется 14 сентября в Нур-Султане. Сами матчи пройдут: 22 сентября с Беларусью ("Астана Арена"), 25 сентября на выезде с Азербайджаном.

На эти два поединка приглашены 27 футболистов.

Вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Мухаммеджан Сейсен ("Тараз"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы").

Защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Багдат Каиров (все "Тобол"), Елдос Ахметов ("Тараз"), Михаил Габышев, Талгат Кусяпов (оба "Астана"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Темирлан Ерланов ("Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия).

Полузащитники: Юрий Логвиненко, Рамазан Оразов (оба "Актобе"), Асхат Тагыберген, Самат Жарынбетов (оба "Тобол"), Аслан Дарабаев, Тимур Досмагамбетов, Исламбек Куат (все "Астана"), Ян Вороговский ("Моленбек", Бельгия), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Эльхан Астанов ("Ордабасы"), Адилет Садыбеков ("Кайрат").

Нападающие: Абат Аймбетов ("Астана"), Абылайхан Жумабек ("Тараз"), Артур Шушеначев ("Кайрат"), Роман Муртазаев ("Шахтер").

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