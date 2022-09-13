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Заморозки до 3 градусов ожидаются в двух областях Казахстана

Заморозки, туман и дожди с грозой ожидаются в Казахстане 14 сентября Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в среду, 14 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ночью на северо-западе Акмолинской области, на юго-западе Северо-Казахстанской области, на востоке Павлодарской области, на севере, востоке Карагандинской области сохраняются заморозки -2...-3°C.

Синоптики прогнозируют сохранение заморозков -1...-3°C на поверхности почвы ночью на севере Костанайской, Улытауской, Абайской областей, на востоке Восточно-Казахстанской области.

На большей части территории страны ожидается преимущественно погода без осадков, ночью – туман и заморозки; в западных и восточных регионах республики прогнозируются дожди, на западе – с грозой. На большей части Казахстана ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, на юго-западе, юго-востоке – порывы до 23-28 м/с, днем на западе, юге – с пыльной бурей, – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на большей части Кызылординской, Туркестанской областей, на западе Атырауской области, на юго-востоке Западно-Казахстанской области, ожидается – на большей части Жамбылской области, на юге, востоке Актюбинской области; высокая пожарная опасность сохраняется на востоке, юге Улытауской области.

Ночью на северо-западе Акмолинской области, на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются, на востоке Павлодарской области, на севере, востоке Карагандинской области сохраняются заморозки -2...-3°C.РГП "Казгидромет"

Также синоптики прогнозируют сохранение заморозков -1...-3°C на поверхности почвы ночью на севере Костанайской, Улытауской, Абайской областей, на востоке Восточно-Казахстанской области.

Какой будет погода в столице и двух городах республиканского значения:

  • в Нур-Султане – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°C, днем +15...+17°C;

  • в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°C, днем +22...+24°C;

  • в Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°C, днем +28...+30°C.

Ранее казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре.

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