Заморозки до 3 градусов ожидаются в двух областях Казахстана
По данным РГП "Казгидромет", ночью на северо-западе Акмолинской области, на юго-западе Северо-Казахстанской области, на востоке Павлодарской области, на севере, востоке Карагандинской области сохраняются заморозки -2...-3°C.
Синоптики прогнозируют сохранение заморозков -1...-3°C на поверхности почвы ночью на севере Костанайской, Улытауской, Абайской областей, на востоке Восточно-Казахстанской области.
На большей части территории страны ожидается преимущественно погода без осадков, ночью – туман и заморозки; в западных и восточных регионах республики прогнозируются дожди, на западе – с грозой. На большей части Казахстана ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, на юго-западе, юго-востоке – порывы до 23-28 м/с, днем на западе, юге – с пыльной бурей, – говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на большей части Кызылординской, Туркестанской областей, на западе Атырауской области, на юго-востоке Западно-Казахстанской области, ожидается – на большей части Жамбылской области, на юге, востоке Актюбинской области; высокая пожарная опасность сохраняется на востоке, юге Улытауской области.
Ночью на северо-западе Акмолинской области, на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются, на востоке Павлодарской области, на севере, востоке Карагандинской области сохраняются заморозки -2...-3°C.РГП "Казгидромет"
Также синоптики прогнозируют сохранение заморозков -1...-3°C на поверхности почвы ночью на севере Костанайской, Улытауской, Абайской областей, на востоке Восточно-Казахстанской области.
Какой будет погода в столице и двух городах республиканского значения:
в Нур-Султане – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°C, днем +15...+17°C;
в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°C, днем +22...+24°C;
в Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°C, днем +28...+30°C.
Ранее казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре.