Озвучены итоги турнира "Большого шлема"

В воскресенье, 11 сентября, в США на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джина Кинга состоялся финал четвертого турнира "Большого шлема" в 2022 году.

В мужской сетке соревнований интрига сохранялась до конца. В заключительном матче по обе стороны сетки встретились норвежец Каспер Рууд и испанец Карлос Алькарас, который в итоге забрал главный трофей турнира. Встреча длилась 3 часа 32 минуты и закончилась со счетом 4:6, 6:2, 6:7, 3:6.

Для 19-летнего Карлоса это первый титул победителя турнира "Большого шлема". За победу в нем испанец получил 2,6 млн долларов, а также 2 тыс. рейтинговых очков, что сделало его самой молодой первой ракеткой мира.

В финале одиночного женского разряда поклонники тенниса смогли наблюдать противостояние Иги Швёнтек, Польша, и Унс Джабир, Тунис. Для Джабир финал US Open стал вторым финалом турнира "Большого шлема" подряд. Однако так же, как и на Уимблдоне, тунисская теннисистка не смогла одолеть свою соперницу. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 в пользу польской спортсменки, Иги Швёнтек.

Финалы парного разряда тоже подарили поклонникам красивые матчи.

Американско-британский тандем Раджив Рэм и Джо Солсбери в двух партиях (7:6, 7:5) уверенно обыграли французско-британскую пару Уэсли Коольхофа и Нила Скупски, совершив четыре подачи на вылет и допустив всего две двойные ошибки.

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова вырвали победу у американок Кэти Макнелли и Тейлор Таунсенд в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:1.

Стоит отметить, что для чешского дуэта текущий сезон складывается очень удачно. К главным наградам с Australian Open и Уимблдона девушки добавили заветный трофей US Open.

Серия турниров "Большого шлема" подошла к концу, однако впереди нас ждет еще одно крупное событие в мире тенниса. С 13 по 18 сентября в шотландском Глазго пройдет финальный этап крупнейших командных мужских соревнований – Кубок Дэвиса.

Сборная Казахстана после жеребьевки оказалась в группе D вместе с США, Великобританией и Нидерландами.

Сегодня вечером наши теннисисты сыграют против голландцев.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 2.75, П2 - 1.41