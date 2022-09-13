Товарооборот Казахстана с Китаем вырос на 38%

Товарооборот Казахстана с Китаем за год вырос на 38,3% и составил 13,5 млрд долларов за 7 месяцев 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета государственных доходов МФ РК, Китай занимает 1 место в торговле с Казахстаном (без учета государств-членов ЕАЭС). Доля Китая во внешнем товарообороте составляет 22,6%.

Как отметили в КГД, объем товарооборота увеличился за счет роста экспорта товаров на 52% и составил 8 млрд долларов. Между тем за 7 месяцев прошлого года экспорт составлял – 5,3 млрд долларов.

Основной рост экспорта отмечается за счет увеличения на 84,2% минеральных продуктов (за 7 месяцев 2022 года – 5,1 млрд долларов против 2,8 млрд за 7 месяцев 2021 года), в том числе увеличился в 2,2 раза экспорт топливно-энергетических товаров (за 7 месяцев 2022 года – 3,2 млрд долларов против 1,5 млрд за 7 месяцев 2021 года).

Импорт Казахстана из Китая вырос на 22,6% и составил 5,5 млрд долларов.

Основной рост импорта наблюдается по следующим товарам:

машины, оборудования, транспортные средства, приборы и аппараты на 19,4% (за 7 месяцев 2022 года – 3,1 млрд долларов);

продукция химической промышленности на 64,7% (за 7 месяцев 2022 года – 821,1 млн долларов).

металлы и изделия из них на 53% (за 7 месяцев 2022 года – 501,4 млн долларов.

14 сентября председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прилетит в Нур-Султан по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

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